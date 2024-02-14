З України до Тайваню хотіли вивезти краба віком 20 млн років та інші скам’янілості – фото

Київські митники виявили в посилці рештки стародавніх скам’янілостей, яким сотні мільйонів років.

З України до Тайваню намагалися надіслати рештки стародавніх скам’янілостей, вік яких може сягати до 400 мільйонів років, зокрема краба віком 20 млн років.

Про це повідомила пресслужба Київської митниці.

Так, під час митного огляду міжнародного поштового відправлення з Тернополя, митники виявили камені з ознаками старовини з химерними обрисами і припустили, що вони можуть мати давнє походження.

Відтак, скам’янілості було скеровано до Національного науково-природничого музею НАН України для проведення експертизи.

Як визначили експерти, виявлені митниками скам’янілості є плитками червоного пісковику раннього девону (геологічний період палеозойської ери) з панцирами "риб" Protopteraspis двох видів, а також слабко зцементований вапняк з цілим крабом Daira speciose та черепашкою червоного молюска Halyotis sp.

Рештки стародавніх скам’янілостей, які намагалися вивезти з України

Рештки стародавніх скам’янілостей, які намагалися вивезти з України

Фахівці музею також встановили, що це – оригінальні фосилії, знайдені на Поділлі, в басейні річки Дністер. Геологічний вік трьох з них (дністровська серія) становить близько 400 млн років; а двох інших, краба та молюска – 10-20 млн. років.

"Виявлені скам’янілості є ексклюзивними з точки зору палеонтолога. Вони мають культурну та наукову цінність як геологічна спадщина. Водночас, експерти рекомендують внести зразки до Державного реєстру національного культурного надбання, а також до Музейного фонду України", - розповіли митники.

Згідно чинного законодавства України, на вивезення культурних цінностей за кордон потрібні дозвільні документи. Таких митникам надано не було.

Стосовно громадянина, який відправляв ексклюзивні палеонтологічні зразки за кордон, Київською митницею складено протокол про порушення митних правил за ст. 473 Митного кодексу України. Палеонтологічні цінності вилучено до рішення суду.

Нагадаємо, київські митники знайшли в посилці панцир віком понад 160 млн років (фото).

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