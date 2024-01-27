З України евакуювали трьох левів, які постраждали від війни – де перебуватимуть тварини

З України евакуювали лева та двох левиць.

З України евакуювали трьох левів, які постраждали від війни, – Атласа, Луладжу та Королеву. У п'ятницю, 26 січня, лев і дві левиці прибули до французького зоопарку в муніципалітеті Арне-су-Вітто в регіоні Бургундія.

Про це пише BILD.

Атлас, Луладжа та Королева провели в дорозі 90 годин. До евакуації вони перебували у приватній власності.

Лева, якому 2,5 роки, виростили на Київщині, але він став надто агресивним. Має надмірну вагу – майже 300 кг.

Дворічні левиці прибули зі сходу України – їхні попередні власники залишили їх, коли тікали від війни.

На Київщині залишається левиця Юна, яка отримала контузію під час ракетного обстрілу РФ 2 січня 2024 року. Ракета приземлилася за 300 метрів від її вольєра.

Після цього вона перестала вставати на лапи, ледве повзала, практично не їла. Наразі вона проходить реабілітацію. Юну також планують відправити за кордон, коли хтось погодиться її прийняти.

Нагадаємо, в Україні дозволили перебувати в укриттях із домашніми тваринами.

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