З України минулої доби виїхали 32 тисячі людей: які черги сьогодні на кордоні

Найбільші черги сьогодні на українсько-польському кордоні.

За добу 25 липня західні кордони України з ЄС та Молдовою перетнули понад 73 тисячі осіб та близько 16 тисяч транспортних засобів.

Про це повідомили у Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби.

З України минулої доби виїхали 32 тисячі осіб. 19 тисяч з них перетнули кордон до Польщі, решта вирушили до інших країн ЄС та Молдови.

Водночас за минулу добу з-за кордону прибула понад 41 тисяча осіб, майже 38 тисяч з них – громадяни України.

За цей період також було оформлено понад 50 вантажівок з гуманітарною допомогою.

Станом на 12:00 год. 26 липня черги на кордонах із сусідніми державами, на виїзд з України, зафіксовано у таких пунктах пропуску:

Республіка Польща:

"Устилуг" - 30 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Грушів" - 30 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється лише на вихід);

"Краківець" - пропуск легкових авто і автобусів на виїзд тимчасово не здійснюється; пропуск пішоходів не здійснюється;

"Шегині" - 70 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках).

Словацька Республіка:

"Ужгород" - 0 л/а, 3 автобуси, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється лише на вихід).

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