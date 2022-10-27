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З України минулої доби виїхали 37 тисяч осіб: які сьогодні черги на кордонах

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З України минулої доби виїхали 37 тисяч осіб: які сьогодні черги на кордонах

Фото: Західне регіональне управління Держприкордонслужби України

Прикордонники розповіли, яка ситуація була на кордоні минулої доби і на яких пунктах пропуску сьогодні утворились черги.

За добу 26 жовтня західні кордони України з ЄС та Молдовою перетнули 70 тисяч осіб та 19 тисяч транспортних засобів.

Про це повідомили в Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби.

З України минулої доби виїхали 37 тисяч осіб. 23 тисячі з них перетнули кордон з Польщею, решта вирушили до інших країн ЄС та Молдови.

Водночас повернулись до України за минулу добу 33 тисячі осіб, 29 тисяч з них – українці.

За цей період було оформлено 68 вантажівок з гуманітарною допомогою.

За даними прикордонників, станом на 12:00 год. 27 жовтня черги на кордонах із сусідніми державами, на виїзд з України, зафіксовано в таких пунктах пропуску:

Республіка Польща:

  • "Устилуг" - 15 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Угринів" - 20 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється лише на вихід з метою евакуації);
  • "Рава-Руська" - 35 л/а, 2 автобуси, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється лише на вихід з метою евакуації);
  • "Грушів" - 20 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється лише на вихід з метою евакуації);
  • "Краківець" - 100 л/а, 1 автобусів; (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Шегині" - 80 л/а, 0 автобуси, 10 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках).

Словацька Республіка:

  • "Ужгород" - 15 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється)/

Угорщина:

  • "Тиса" - 10 л/а, 1 автобусів; (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Лужанка" - 10 л/а, 0 пішоходів/

Румунія:

  • "Порубне" - 50 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів.

Українці за кордоном

Українців, які від початку повномасштабного вторгнення Росії виїхали за кордон, закликають, за можливості, не повертатись на Батьківщину в зимовий період. Віцепрем’єрка - міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук пояснила, що мережі можуть не витримати, якщо всі громадяни повернуться додому. 

Як відомо, після масованих атак РФ на підприємства критичної інфраструктури України ситуація з електропостачанням є складною.

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Автор
Оксана РудаОксана Руда
Дата публікації
Перегляди
803
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