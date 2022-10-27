З України минулої доби виїхали 37 тисяч осіб: які сьогодні черги на кордонах

Прикордонники розповіли, яка ситуація була на кордоні минулої доби і на яких пунктах пропуску сьогодні утворились черги.
За добу 26 жовтня західні кордони України з ЄС та Молдовою перетнули 70 тисяч осіб та 19 тисяч транспортних засобів.
Про це повідомили в Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби.
З України минулої доби виїхали 37 тисяч осіб. 23 тисячі з них перетнули кордон з Польщею, решта вирушили до інших країн ЄС та Молдови.
Водночас повернулись до України за минулу добу 33 тисячі осіб, 29 тисяч з них – українці.
За цей період було оформлено 68 вантажівок з гуманітарною допомогою.
За даними прикордонників, станом на 12:00 год. 27 жовтня черги на кордонах із сусідніми державами, на виїзд з України, зафіксовано в таких пунктах пропуску:
Республіка Польща:
- "Устилуг" - 15 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
- "Угринів" - 20 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється лише на вихід з метою евакуації);
- "Рава-Руська" - 35 л/а, 2 автобуси, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється лише на вихід з метою евакуації);
- "Грушів" - 20 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється лише на вихід з метою евакуації);
- "Краківець" - 100 л/а, 1 автобусів; (пропуск пішоходів не здійснюється);
- "Шегині" - 80 л/а, 0 автобуси, 10 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках).
Словацька Республіка:
- "Ужгород" - 15 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється)/
Угорщина:
- "Тиса" - 10 л/а, 1 автобусів; (пропуск пішоходів не здійснюється);
- "Лужанка" - 10 л/а, 0 пішоходів/
Румунія:
- "Порубне" - 50 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів.
Українці за кордоном
Українців, які від початку повномасштабного вторгнення Росії виїхали за кордон, закликають, за можливості, не повертатись на Батьківщину в зимовий період. Віцепрем’єрка - міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук пояснила, що мережі можуть не витримати, якщо всі громадяни повернуться додому.
Як відомо, після масованих атак РФ на підприємства критичної інфраструктури України ситуація з електропостачанням є складною.
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