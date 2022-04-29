З України минулої доби виїхали 39 тисяч осіб: які сьогодні черги на західних кордонах

З України минулої доби виїхали 39 тисяч осіб: які сьогодні черги на західних кордонах

За добу 28 квітня західні кордони України з ЄС та Молдовою перетнули майже 69 тисяч осіб та 17 тисяч транспортних засобів.

З України минулої доби виїхали 39 тисяч осіб. Понад 23 тисячі з них перетнули кордон з Польщею, решта прослідували до Словаччини, Угорщини, Румунії та Молдови.

Про це сьогодні, 29 квітня, повідомили у пресслужбі Західного регіонального управління Держприкордонслужби України.

Водночас до України за минулу добу прибули майже 30 тисяч осіб, з них понад 26 тисяч – українці.

Також за цей період оформлено близько 320 вантажівок з гуманітарною допомогою.

Сьогодні, 29 квітня, станом на 9:00 год. зафіксовані черги перед такими пунктами пропуску із сусідніми державами, на виїзд з України:

Республіка Польща:

"Краківець" - 20 л/а, 2 автобуси, 0 пішоходів

"Шегині" - 50 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;

Словацька Республіка:

"Ужгород" - 40 л/а, 0 автобусів, 2 пішоходів.

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