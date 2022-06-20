З України минулої доби виїхали 40 тисяч людей: які сьогодні черги на кордонах

З України минулої доби виїхали 40 тисяч людей: які сьогодні черги на кордонах

За добу 19 червня західні кордони України з ЄС та Молдовою перетнули понад 80 тисяч осіб та понад 18 тисяч транспортних засобів.

З України минулої доби виїхали 40 тисяч осіб. 24 тисячі з них перетнули кордон з Польщею, решта вирушили до Словаччини, Угорщини, Румунії та Молдови.

Про це повідомили у Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби України.

До України за минулу добу прибули понад 40 тисяч осіб, понад 37 тисячі з них – українці.

Також за цей період було оформлено 101 вантажівку з гуманітарною допомогою.

Станом на 09:00 год. 20 червня черги на кордонах із сусідніми державами, на виїзд з України, зафіксовано лише у пункті пропуску "Шегині" на кордоні з Польщею. В тягучці стоять 40 легкових автомобілів.

Читайте також: