З України минулої доби виїхали понад 35 тисяч людей: які сьогодні черги на кордоні

До України за добу повернулось на 6 тисячі людей більше, аніж виїхали за кордон.

За добу 18 липня західні кордони України з ЄС та Молдовою перетнули майже 77 тисяч осіб та понад 16 тисяч транспортних засобів.

Про це повідомили у Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби.

З України минулої доби виїхали понад 35 тисяч осіб. 21 тисяча з них перетнули кордон з Польщею, решта вирушили до інших країн ЄС та Молдови.

Водноча з-за кордону за минулу добу повернулась понад 41 тисячі осіб, 38 тисяч з них – громадяни України.

Також за це період на кордоні було оформлено 71 вантажівку з гуманітарною допомогою.

Станом на 12:00 год. 19 липня черги на кордонах із сусідніми державами, на виїзд з України, зафіксовано у таких пунктах пропуску:

Республіка Польща:

"Устилуг" - 15 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Рава-Руська" - 30 л/а, 5 автобуси, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється лише на вихід);

"Грушів" - 65 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється лише на вихід);

"Шегині" - 65 л/а, 0 автобуси, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках).

Словацька Республіка:

"Ужгород" - 10 л/а, 1 автобуси, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється лише на вихід).

Угорщина:

"Тиса" - 10 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється).

Нагадаємо, від понеділка, 18 липня, на кордоні з Польщею рух легковиків на виїзд через пункт пропуску "Краківець" призупинили на 10 днів.

На кордоні з Польщею закрили пункт пропуску для легковиків

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