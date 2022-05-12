З України минулої доби виїхали понад 35 тисяч осіб: які сьогодні черги на західних кордонах

З України минулої доби виїхали понад 35 тисяч осіб: які сьогодні черги на західних кордонах

За добу 11 травня західні кордони України з ЄС та Молдовою перетнули понад 74 тисячі осіб та майже 19 тисяч транспортних засобів.

З України минулої доби виїхали понад 35 тисяч осіб. Понад 21 тисячя з них перетнули кордон з Польщею, решта відправилися до Словаччини, Угорщини, Румунії та Молдови.

Про це сьогодні, 12 травня, повідомили у Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби України.

Водночас до України за минулу добу прибули понад 39 тисячі осіб, з них 36 тисяч – українці.

За цей період на кордоні було оформлено 232 вантажівки з гуманітарною допомогою.

Станом на 12:00 годину 12 травня на кордонах із сусідніми державами, на виїзд з України, утворились черги перед такими пунктами пропуску:

Республіка Польща:

"Краківець" - 20 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;

"Шегині" - 15 л/а, 0 автобуси, 100 пішоходів.

Словацька Республіка:

"Ужгород" - 15 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів.

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