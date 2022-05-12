З України минулої доби виїхали понад 35 тисяч осіб: які сьогодні черги на західних кордонах

За добу 11 травня західні кордони України з ЄС та Молдовою перетнули понад 74 тисячі осіб та майже 19 тисяч транспортних засобів.
З України минулої доби виїхали понад 35 тисяч осіб. Понад 21 тисячя з них перетнули кордон з Польщею, решта відправилися до Словаччини, Угорщини, Румунії та Молдови.
Про це сьогодні, 12 травня, повідомили у Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби України.
Водночас до України за минулу добу прибули понад 39 тисячі осіб, з них 36 тисяч – українці.
За цей період на кордоні було оформлено 232 вантажівки з гуманітарною допомогою.
Станом на 12:00 годину 12 травня на кордонах із сусідніми державами, на виїзд з України, утворились черги перед такими пунктами пропуску:
Республіка Польща:
"Краківець" - 20 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
"Шегині" - 15 л/а, 0 автобуси, 100 пішоходів.
Словацька Республіка:
"Ужгород" - 15 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів.
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