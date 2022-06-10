З України минулої доби виїхали понад 38 тисяч осіб: які сьогодні черги на кордонах

З України минулої доби виїхали понад 38 тисяч осіб: які сьогодні черги на кордонах

За добу 9 червня західні кордони України з ЄС та Молдовою перетнули понад 75 тисяч осіб та майже 20 тисяч транспортних засобів.

З України минулої доби виїхали понад 38 тисяч осіб. 24 тисячі з них перетнули кордон з Польщею, решта вирушили до Словаччини, Угорщини, Румунії та Молдови.

Про це повідомили у Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби України.

До України за минулу добу прибули 37 тисяч осіб, понад 33 тисячі з них – українці. Майже місяць кількість громадян, які повертаються до України, більша від кількості тих, які виїжджають за кордон.

За цей період оформлено 165 вантажівок з гуманітарною допомогою.

Станом на 09:00 год. 10 червня черги на кордонах із сусідніми державами, на виїзд з України, утворились у таких пунктах пропуску:

Республіка Польща:

"Шегині" - 10 л/а, 0 автобуси, 0 пішоходів.

Словацька Республіка:

"Ужгород" - 25 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів.

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