З України минулої доби виїхали 39 тисяч людей: які сьогодні черги на кордоні

З України за добу виїхали на 4 тисячі людей більше, аніж повернулись з-за кордону.

За добу 20 липня західні кордони України з ЄС та Молдовою перетнули понад 74 тисячі осіб та 17 тисяч транспортних засобів.

Про це повідомили у Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби.

З України минулої доби виїхали 39 тисяч осіб. 22 тисячі з них перетнули кордон з Польщею, решта вирушили до інших країн ЄС та Молдови.

До України за минулу добу прибули понад 35 тисяч осіб, майже 32 тисячі з них – громадяни України.

За цей час оформлено 80 вантажівок з гуманітарною допомогою.

Станом на 09:00 год. 21 липня черги на кордонах із сусідніми державами, на виїзд з України, зафіксовано у таких пунктах пропуску:

Республіка Польща:

"Устилуг" - 20 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Рава-Руська" - 80 л/а, 3 автобуса, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється лише на вихід);

"Грушів" - 10 л/а, 5 автобусів, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється лише на вихід);

"Краківець" - пропуск легкових авто і автобусів на виїзд тимчасово не здійснюється; пропуск пішоходів не здійснюється;

"Шегині" - 90 л/а, 2 автобуси, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках).

Словацька Республіка:

"Ужгород" - 10 л/а, 1 автобус, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється лише на вихід).

Угорщина:

"Тиса" - 20 л/а, 20 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється).

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