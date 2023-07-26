З України намагалися незаконно вивезти скрипку Страдіварі – фото

На Одещині прикордонники Білгород-Дністровського загону спільно з митниками запобігли вивезенню за кордон відомої скрипки італійського майстра Антоніо Страдіварі 1730 року виробництва.

Про це повідомляє Держприкордонслужба.

Зазначається, що під час прикордонно-митного контролю в пункті пропуску "Паланка-Маяки-Удобне" в салоні рейсового автобуса виявили сумку з музичним інструментом.

З України намагалися незаконно вивезти скрипку Страдіварі.

З України намагалися незаконно вивезти скрипку Страдіварі.

Проте власника скрипки не виявилося. В автобусі були тільки два водії-іноземці та стюардеса, які стверджували, що це передача, яку не забрали на території України.

Антоніо Страдіварі створив майже 2,5 тисячі унікальних інструментів, але до наших часів дійшло близько 650 виробів. Тому королеву "оркестру" вилучено та передано на експертне дослідження.

Нагадаємо, на Закарпатті дитина виявила свою маму мертвою у будинку – хто вчинив вбивство.

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