З України намагалися вивезти мощі 80 святих та ікону (фото)

В Одеській області на пункті пропуску "Табаки" прикордонники затримали авто, в якому виявили мощі 80 святих та інше церковне начиння, який намагалися вивезти з України до Молдови.

Про це повідомляє Держприкордонслужба.

"У пункті пропуску "Табаки" прикордонники з митниками виявили ковчег з мощами 80 святих, ікону та храмовий аналой. Усі предмети за дорученням друга намагався вивезти громадянин Молдови до храму Покрови Пресвятої Богородиці, начебто на свято. Недбале перевезення ковчега призвело до випадіння мощовиків зі своїх місць", — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що чоловіка затримали, а про злочин прикордонники повідомили до Служби безпеки України та Нацполіції.

Нагадаємо, Біблію, надруковану понад 200 років тому, намагалися відправити з України до Канади.

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