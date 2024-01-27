З України не випустили футбольну командну, гравці якої мають інвалідність – у ДПСУ прокоментували

З України до Польщі днями не випустили на змагання футбольну командну "Покрова АМП", гравці якої мають інвалідність, зокрема ампутовані кінцівки. Спортсменів не пропустили на пункті пропуску "Краковець-Корчова".

Про це писало видання "Гал-інфо".

Як прокоментували в Державній прикордонній службі, під час вивчення законних підстав для виїзду за кордон гравців футбольної команди, прикордонники встановили, що більшість осіб зі складу команди, які є чинними військовослужбовцями, не мають необхідних документів для перетинання кордону.

"Попередньо встановлено, що керівництво футбольної команди не до кінця вжило необхідних дій щодо погодження дозволів для команди та отримання позитивного результату розгляду листів. Водночас прикордонники вживають всіх можливих заходів, аби допомоги команді в перетинанні кордону", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, в Закарпатській обласній прокуратурі розповіли, хто переправляє ухилянтів через кордон – статки та схеми провідників до Європи.

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