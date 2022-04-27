З України видворено виявленого в Одесі авторитета, що має зв`язки з криміналітетом Росії

З України видворено виявленого в Одесі авторитета, що має зв`язки з криміналітетом Росії

Поліція перевіряє представників криміналітету, які можуть впливати на обстановку в регіонах, а також їх можливу співпрацю з ворогом.

З України видворено виявленого в Одесі авторитета, що має зв`язки з криміналітетом Росії.

Про це повідомили в Головному управлінні Національної поліції в Одеській області з посиланням на Департамент стратегічних розслідувань Нацполіції.

Правоохоронці перевіряють представників криміналітету, які можуть впливати на обстановку в регіонах, а також їх можливу співпрацю з ворогом.

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"Під час відпрацювання оперативники отримали інформацію про перебування в Одесі "кримінального авторитета", який є близьким родичем злодія в законі і має зв`язки з криміналітетом Росії. 26 квітня поліцейські видворили з України 34-річного громадянина", - йдеться у повідомленні.

У поліції нагадали, що у квітні цього року був екстрадуваний злодій у законі з санкційного списку РНБО на прізвисько "Коба Руставський".

Нагадаємо, у Києві затримано "наглядача" за Закарпатською областю на прізвисько "Дід".

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