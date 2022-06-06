З України за добу виїхала 31 тисяча людей: які сьогодні черги на кордонах

З України за добу виїхала 31 тисяча людей: які сьогодні черги на кордонах

За добу до України повернулись на 9 тисяч осіб більше, аніж виїхали за кордон.

За добу 5 червня західні кордони України з ЄС та Молдовою перетнули 70 тисяч осіб та понад 16 тисяч транспортних засобів.

Про це повідомили у пресслужбі Західного регіонального управління Держприкордонслужби України.

З України минулої доби виїхала майже 31 тисяча осіб. 19 тисяч з них перетнули кордон з Польщею, решта вирушили до Словаччини, Угорщини, Румунії та Молдови.

До України за минулу добу прибули майже 40 тисяч осіб, понад 36 тисяч з них – українці. Вже понад три тижні кількість громадян, які повертаються до України, більша від кількості тих, які виїжджають за кордон.

Також за добу на західних кордонах оформлено 146 вантажівок з гуманітарною допомогою.

Станом на 09:00 год. 6 червня черги на кордонах із сусідніми державами, на виїзд з України, утворились у таких пунктах пропуску:

Республіка Польща:

"Шегині" - 20 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів.

Словацька Республіка:

"Ужгород" - 10 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів.

Румунія:

"Порубне" - 30 л/а, 0 пішоходів.

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