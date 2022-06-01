З України за добу виїхали 32 тисячі людей: які сьогодні черги на кордонах

За добу до України повернулись на 9 тисяч осіб більше, аніж виїхали за кордон.
За добу 31 травня західні кордони України з ЄС та Молдовою загалом перетнули майже 74 тисячі осіб та 19 тисяч транспортних засобів.
Про це повідомили у пресслужбі Західного регіонального управління Держприкордонслужби України.
З України минулої доби виїхали понад 32 тисяч осіб. Понад 20 тисяч з них перетнули кордон з Польщею, решта вирушили до Словаччини, Угорщини, Румунії та Молдови.
До України за минулу добу прибула 41 тисяча осіб, понад 36 тисяч з них – українці. Вже три тижні кількість громадян, які повертаються до України, більша від кількості тих, які виїжджають за кордон.
Також за добу на кордоні було оформлено 161 вантажівку з гуманітарною допомогою.
Станом на 09:00 год. 1 червня черги на кордонах із сусідніми державами, на виїзд з України, утворились у таких пунктах пропуску:
Польська Республіка:
"Шегині" - 35 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів.
Угорщина:
"Тиса" - 10 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
"Вилок" - 10 л/а, 0 пішоходів.
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