З України за добу виїхали 33 тисячі людей: які сьогодні черги на кордонах

З України за добу виїхали 33 тисячі людей: які сьогодні черги на кордонах

За добу 7 червня західні кордони України з ЄС та Молдовою загалом перетнули 67 тисяч осіб та майже 18 тисяч транспортних засобів.

З України минулої доби виїхали понад 33 тисячі осіб. Понад 20 тисяч з них перетнули кордон з Польщею, решта вирушили до Словаччини, Угорщини, Румунії та Молдови.

Про це повідомили у пресслужбі Західного регіонального управління Держприкордонслужби України.

До України за минулу добу прибули понад 33 тисячі осіб, понад 30 тисяч з них – українці.

Також за цей період було оформлено 126 вантажівок з гуманітарною допомогою.

Станом на 12:00 год. 8 червня черги на кордонах із сусідніми державами, на виїзд з України, утворились у таких пунктах пропуску:

Республіка Польща:

"Шегині" - 60 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів.

Словацька Республіка:

"Ужгород" - 10 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів.

Румунія:

"Порубне" - 40 л/а, 0 пішоходів.

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