З України за добу виїхали 33 тисячі осіб: які сьогодні черги на кордонах

З України за добу виїхали 33 тисячі осіб: які сьогодні черги на кордонах

До України за добу прибули на 7 тисяч осіб більше, аніж виїхали за кордон.

За добу 12 червня західні кордони України з ЄС та Молдовою загалом перетнули 74 тисячі осіб та більше 16 тисяч транспортних засобів.

Про це повідомили у Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби України.

З України минулої доби виїхали 33 тисячі осіб. Понад 20 тисяч з них перетнули кордон з Польщею, решта вирушили до Словаччини, Угорщини, Румунії та Молдови.

До України за минулу добу прибуло понад 40 тисяч осіб, понад 37 тисяч з них – українці. Вже місяць кількість громадян, які повертаються до України, більша від кількості тих, які виїжджають за кордон.

Також за добу на кордоні було оформлено 90 вантажівок з гуманітарною допомогою.

За даними прикордонників, станом на 09:00 ранку 13 червня на західних кордонах черг перед пунктами пропуску із сусідніми державами, на виїзд з України, не зафіксовано.

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