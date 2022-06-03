З України за добу виїхали 35 тисяч людей: які сьогодні черги на кордонах

З України за добу виїхали 35 тисяч людей: які сьогодні черги на кордонах

За добу до України повернулись на 2 тисяч осіб більше, аніж виїхали за кордон.

За добу 2 червня західні кордони України з ЄС та Молдовою загалом перетнули 73 тисячі осіб та майже 19 тисяч транспортних засобів.

Про це повідомили у пресслужбі Західного регіонального управління Держприкордонслужби України.

З України минулої доби виїхали понда 35 тисяч осіб. Понад 21 тисяча з них перетнули кордон з Польщею, решта вирушили до Словаччини, Угорщини, Румунії та Молдови.

До України за минулу добу прибули понад 37 тисяч осіб, понад 33 тисячі з них – українці. Вже понад 20 днів кількість громадян, які повертаються до України, більша від кількості тих, які виїжджають за кордон.

За добу також було оформлено 158 вантажівок з гуманітарною допомогою.

Станом на 09:00 год. 3 червня черги на кордонах із сусідніми державами, на виїзд з України, утворились у таких пунктах пропуску:

Словацька Республіка:

"Ужгород" - 15 л/а, 1 автобус, 0 пішоходів.

Угорщина:

"Тиса" - 25 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється).

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