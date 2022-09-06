З України за добу виїхало 35 тисяч осіб: які сьогодні черги на кордонах

До України повернулося на 6 тисяч осіб більше, аніж виїхало за кордон минулої доби.

За добу 5 вересня західні кордони України з ЄС та Молдовою перетнули понад 76 тисяч осіб та майже 17 тисяч транспортних засобів.

Про це повідомили у Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби.

З України минулої доби виїхало 35 тисяч осіб. 21 тисяча з них перетнули кордон з Польщею, решта вирушила до інших країн ЄС та Молдови.

До України за минулу добу прибула понад 41 тисяча осіб, понад 38 тисяч з них – громадяни України.

За даними прикордонників, станом на 09:00 6 вересня черги на кордонах із сусідніми державами, на виїзд з України, зафіксовано у таких пунктах пропуску:

Республіка Польща:

"Шегині" - 35 л/а, 0 автобусів, 40 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках).

Словацька Республіка:

"Ужгород" - 5 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється лише на вихід).

Угорщина:

"Тиса" - 5 л/а, 0 автобусів; (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Лужанка" - 10 л/а, 0 пішоходів;

"Вилок" - 12 л/а, 0 пішоходів.

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