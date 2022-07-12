З України за добу виїхали 36 тисяч людей: які черги та ситуація на західних кордонах

За добу 11 липня західні кордони України з ЄС та Молдовою перетнули 78 тисяч осіб та майже 17 тисяч транспортних засобів.

З України минулої доби виїхали 36 тисяч осіб. 21 тисяча з них перетнули кордон з Польщею, решта вирушили до інших країн ЄС та Молдови.

Про це повідомляє Західне регіональне управління Держприкордонслужби.

Водночас до України за минулу добу прибула понад 41 тисяча осіб, майже 38 тисяч з них – українці.

Також за цей час було оформлено 40 вантажівок з гуманітарною допомогою.

Станом на 09:00 год. 12 липня черги на кордонах із сусідніми державами, на виїзд з України, зафіксовано у таких пунктах пропуску:

Республіка Польща:

"Устилуг" - 15 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Шегині" - 0 л/а, 0 автобусів, 15 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках).

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