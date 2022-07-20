З України за добу виїхали 36 тисяч людей: які сьогодні черги на кордонах

До України за добу повернулось на 2 тисячі людей більше, аніж виїхали за кордон.

За добу 19 липня західні кордони України з ЄС та Молдовою перетнули майже 74 тисячі осіб та 17 тисяч транспортних засобів.

Про це повідомили у Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби.

З України минулої доби виїхали 36 тисяч осіб. 21 тисяча з них перетнули кордон з Польщею, решта вирушили до інших країн ЄС та Молдови.

Водоночас прибули з-за кордону майже 38 тисяч осіб, 34 тисячі з них – громадяни України.

Також за минулу добу на кордоні було оформлено понад 60 вантажівок з гуманітарною допомогою.

Станом на 09:00 год. 20 липня черги на кордонах із сусідніми державами, на виїзд з України, зафіксовано у таких пунктах пропуску:

Республіка Польща:

"Рава-Руська" - 0 л/а, 2 автобуси, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється лише на вихід);

"Грушів" - 40 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється лише на вихід);

"Шегині" - 65 л/а, 0 автобуси, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках);

Угорщина:

"Тиса" - 10 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);

Румунія:

"Порубне" - 25 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів.

Нагадаємо, від понеділка, 18 липня, на кордоні з Польщею рух легковиків на виїзд через пункт пропуску "Краківець" призупинили на 10 днів.

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