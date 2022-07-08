З України за добу виїхали 39 тисяч людей: які сьогодні черги на кордоні

З України за добу виїхало на 3 тисячі осіб більше, аніж повернулось з-за кордону.

За добу 7 липня західні кордони України з ЄС та Молдовою перетнули 75 тисяч осіб та майже 17 тисяч транспортних засобів.

Про це повідомляє Західне регіональне управління Держприкордонслужби.

З України минулої доби виїхали 39 тисяч осіб. Понад 22 тисяч з них перетнули кордон з Польщею, решта вирушили до інших країн ЄС та Молдови.

За минулу добу до України повернулось 36 тисяч осіб, понад 32 тисячі з них – громадяни України.

За цей період оформлено 84 вантажівки з гуманітарною допомогою.

Станом на 09:00 год. 8 липня черги на кордонах із сусідніми державами, на виїзд з України, зафіксовано у таких пунктах пропуску:

Республіка Польща:

"Грушів" - 0 л/а, 5 автобусів, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється лише на вихід);

"Краківець" - 40 л/а, пропуск автобусів на виїзд тимчасово не здійснюється, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється лише на вихід);

"Шегині" - 0 л/а, 8 автобусів, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках).

Словацька Республіка:

"Ужгород" - 30 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється лише на вихід).

Угорщина:

"Вилок" - 15 л/а, 0 пішоходів.

Румунія:

"Порубне" - 10 л/а, 0 пішоходів.

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