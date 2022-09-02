З України за добу виїхали 40 тисяч осіб: які сьогодні черги на кордонах

ЗА добу до України повернулось на 1 тисячу людей більше, аніж виїхали за кордон.

За добу 1 вересня західні кордони України з ЄС та Молдовою перетнули майже 81 тисяча осіб та понад 18 тисяч транспортних засобів.

Про це повідомили у Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби.

З України минулої доби виїхали 40 тисяч осіб. Майже 24 тисячі з них перетнули кордон з Польщею, решта вирушили до інших країн ЄС та Молдови.

Водночас до України за минулу добу прибула понад 41 тисяча осіб, 37 тисяч з них – громадяни України.

За цей період оформлено 60 вантажівок з гуманітарною допомогою.

За даними прикордонників, станом на 12:00 2 вересня черги на кордонах із сусідніми державами, на виїзд з України, зафіксовано у таких пунктах пропуску:

Республіка Польща:

"Угринів" - 40 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється лише на вихід з метою евакуації);

метою евакуації);

"Грушів" - 10 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється лише на вихід з метою евакуації);

"Шегині" - 0 л/а, 0 автобуси, 50 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках).

Словацька Республіка:

"Ужгород" - 20 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється лише на вихід).

Угорщина:

"Тиса" - 20 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Лужанка" - 20 л/а, 0 пішоходів;

"Вилок" - 10 л/а, 0 пішоходів.

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