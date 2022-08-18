З України за добу виїхали 43 тисячі людей: на яких пунктах пропуску сьогодні найбільші черги

З України за минулу добу виїхала майже така сама кількість людей, яка і повернулася з-за кордону.

За добу 17 серпня західні кордони України з ЄС та Молдовою перетнули 86 тисяч осіб та 19 тисяч транспортних засобів.

Про це повідомили у Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби.

З України минулої доби виїхали майже 43 тисячі осіб. 24 тисячі з них перетнули кордон з Польщею, решта вирушили до інших країн ЄС та Молдови.

Водночас до України за минулу добу повернулися понад 43 тисячі осіб, 39 тисяч з них – українці.

Також за цей період на кордоні було оформлено 57 вантажівок з гуманітарною допомогою.

Станом на 09:00 год. 18 серпня черги на кордонах із сусідніми державами, на виїзд з України, зафіксовано у таких пунктах пропуску:

Республіка Польща:

"Устилуг" - 30 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Угринів" - 50 л/а, 2 автобуси, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється лише на вихід з метою евакуації);

"Рава-Руська" - 50 л/а, 15 автобусів, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється лише на вихід з метою евакуації);

"Краківець" - 80 л/а, 7 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Шегині" - 65 л/а, 0 автобуси, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках);

Словацька Республіка:

"Ужгород" - 15 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється лише на вихід);

Угорщина:

"Тиса" - 25 л/а, 5 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Вилок" - 10 л/а, 0 пішоходів.

Румунія:

"Порубне" - 70 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів.

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