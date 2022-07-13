З України за добу виїхали майже 33 тисячі осіб: які сьогодні черги на кордоні

За добу до України повернулось на 4 тисячі людей більше, аніж виїхали за кордон.

За добу 12 липня західні кордони України з ЄС та Молдовою перетнули понад 70 тисяч осіб та понад 16 тисяч транспортних засобів.

Про це повідомили у Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби.

З України минулої доби виїхали майже 33 тисячі осіб. 18 тисяч з них перетнули кордон з Польщею, решта вирушили до інших країн ЄС та Молдови.

Водночас повернулись з-за кордону понад 37 тисяч осіб, понад 33 тисячі з них – громадяни України.

Також за цей період було оформлено 108 вантажівок з гуманітарною допомогою.

Станом на 09:00 год. 13 липня черги на кордонах із сусідніми державами, на виїзд з України, зафіксовано у таких пунктах пропуску:

Республіка Польща:

"Устилуг" - 10 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Краківець" - 25 л/а, пропуск автобусів на виїзд тимчасово не здійснюється, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється лише на вихід);

"Шегині" - 20 л/а, 4 автобуси, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках).

Словацька Республіка:

"Ужгород" - 15 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється лише на вихід).

Угорщина:

"Вилок" - 10 л/а, 0 пішоходів.

Читайте також: