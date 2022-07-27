З України за добу виїхали майже 36 тисяч людей: на яких пунктах пропуску сьогодні найбільші черги

За добу 26 липня західні кордони України з ЄС та Молдовою перетнули понад 73 тисячі осіб та понад 17 тисяч транспортних засобів.

Про це повідомили у Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби.

З України минулої доби виїхали майже 36 тисяч осіб. 21 тисяча з них перетнули кордон до Польщі, решта вирушили до інших країн ЄС та Молдови.

Водночас повернулись з-за кордону понад 37 тисяч осіб, майже 34 тисячі з них – громадяни України.

Також за добу на західних кордонах було оформлено 45 вантажівок з гуманітарною допомогою.

Станом на 09:00 год. 27 липня черги на кордонах із сусідніми державами, на виїзд з України, зафіксовано у таких пунктах пропуску:

Республіка Польща:

"Устилуг" - 20 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Грушів" - 45 л/а, 3 автобуси, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється лише на вихід);

"Краківець" - пропуск легкових авто і автобусів на виїзд тимчасово не здійснюється; пропуск пішоходів не здійснюється;

"Шегині" - 50 л/а, 0 автобусів, 60 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках).

Угорщина:

"Тиса" - 10 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Лужанка" - 30 л/а, 0 пішоходів.

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