З України за добу виїхали майже 36 тисяч людей: які сьогодні черги на кордонах

З України за добу виїхали майже 36 тисяч людей: які сьогодні черги на кордонах

За минулу добу до України повернулись на 2 тисячі осіб більше, аніж виїхали за кордон.

За добу 16 червня західні кордони України з ЄС та Молдовою перетнули понад 74 тисячі осіб та майже 19 тисяч транспортних засобів.

Про це повідомили у Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби України.

З України минулої доби виїхали майже 36 тисяч осіб. 21 тисяча з них перетнули кордон з Польщею, решта вирушили до Словаччини, Угорщини, Румунії та Молдови.

До України за минулу добу прибули понад 38 тисяч осіб, 34 тисячі з них – українці.

Також за цей період було оформлено 125 вантажівок з гуманітарною допомогою.

Станом на 09:00 год. 17 червня черги на кордонах із сусідніми державами, на виїзд з України, утворились у таких пунктах пропуску:

Республіка Польща:

"Шегині" - 60 л/а 0 автобусів, 0 пішоходів.

Словацька Республіка:

"Ужгород" - 20 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів.

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