З України за добу виїхали майже 36 тисяч осіб: які сьогодні черги на кордоні

З України за добу виїхали майже 36 тисяч осіб: які сьогодні черги на кордоні

До України за добу повернулось на 6 тисяч людей більше, аніж виїхало за кордон.

За добу 4 липня західні кордони України з ЄС та Молдовою перетнули 78 тисяч осіб та понад 17 тисяч транспортних засобів.

Про це повідомляє Західне регіональне управління Держприкордонслужби.

З України минулої доби виїхали майже 36 тисяч осіб. Майже 22 тисячі з них перетнули кордон з Польщею, решта вирушили до інших країн ЄС та Молдови.

Водночас до України за минулу добу повернулись 42 тисячі осіб, майже 39 тисяч з них – громадяни України.

Також за цей період оформлено 75 вантажівок з гуманітарною допомогою.

Станом на 09:00 год. 5 липня черги на кордонах із сусідніми державами, на виїзд з України, зафіксовано у таких пунктах пропуску:

Республіка Польща:

"Грушів" - 10 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;

"Краківець" - 30 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;

"Шегині" - 10 л/а, 0 автобусів, 20 пішоходів.

Словацька Республіка:

"Ужгород" - 15 л/а, 1 автобус, 0 пішоходів.

Угорщина:

"Тиса" - 20 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється).

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