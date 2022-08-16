З України за добу виїхали майже 37 тисяч людей: на яких пунктах пропуску сьогодні найбільші черги

До України за добу повернулись на 9 тисяч осіб більше, аніж виїхали за кордон.

За добу 15 серпня західні кордони України з ЄС та Молдовою перетнули понад 85 тисяч осіб та більше 16 тисяч транспортних засобів.

Про це повідомили у Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби.

З України минулої доби виїхали майже 37 тисяч осіб. 21 тисяча з них перетнула кордон з Польщею, решта вирушили до інших країн ЄС та Молдови.

Водночас до України за минулу добу прибули понад 48 тисяч осіб, майже 45 тисяч з них – громадяни України.

За цей час на кордоні було оформлено 35 вантажівок з гуманітарною допомогою.

Станом на 09:00 год. 16 серпня черги на кордонах із сусідніми державами, на виїзд з України, зафіксовано у таких пунктах пропуску:

Республіка Польща:

"Устилуг" - 40 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Угринів" - 60 л/а, 0 автобуси, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється лише на вихід з метою евакуації);

"Рава-Руська" - 20 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється лише на вихід з метою евакуації);

"Грушів" - 20 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється лише на вихід з метою евакуації);

"Краківець" - 0 л/а, пропуск автобусів на виїзд тимчасово не здійснюється; пропуск пішоходів не здійснюється;

"Шегині" - 25 л/а, 0 автобусів, 50 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках).

Словацька Республіка:

"Ужгород" - 15 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється лише на вихід).

Угорщина:

"Тиса" - 25 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється).

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