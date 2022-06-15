З України за добу виїхали майже 38 тисяч людей: які сьогодні черги на кордонах

З України за добу виїхали майже 38 тисяч людей: які сьогодні черги на кордонах

За добу 14 червня західні кордони України з ЄС та Молдовою перетнули понад 72 тисячі осіб та понад 18 тисяч транспортних засобів.

З України минулої доби виїхали майже 38 тисяч осіб. Понад 22 тисячі з них перетнули кордон з Польщею, решта вирушили до Словаччини, Угорщини, Румунії та Молдови.

Про це повідомили у Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби України.

До України за минулу добу прибули понад 34 тисяч осіб, 31 тисяча з них – українці. Також за цей період на кордоні було оформлено 91 вантажівку з гуманітарною допомогою.

Станом на 09:00 год. 15 червня черги на кордонах із сусідніми державами, на виїзд з України, утворились у таких пунктах пропуску:

Республіка Польща:

"Шегині" - 80 л/а, 2 автобусів, 0 пішоходів.

Словацька Республіка:

"Ужгород" - 25 л/а, 1 автобусів, 0 пішоходів.

Читайте також: