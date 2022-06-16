З України за добу виїхали майже 40 тисяч людей: які сьогодні черги на кордонах

За добу 15 червня західні кордони України з ЄС та Молдовою перетнули понад 77 тисяч осіб та 19 тисяч транспортних засобів.
З України минулої доби виїхали майже 40 тисяч осіб. Понад 24 тисячі з них перетнули кордон з Польщею, решта вирушили до Словаччини, Угорщини, Румунії та Молдови.
Про це повідомили у Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби України.
До України за минулу добу прибули понад 37 тисяч осіб, майже 34 тисячі з них – українці.
Також за цей період було оформлено 151 вантажівка з гуманітарною допомогою.
Станом на 09:00 год. 16 червня черги на кордонах із сусідніми державами, на виїзд з України, утворились у таких пунктах пропуску:
Республіка Польща:
"Грушів" - 0 л/а, 3 автобусів, 0 пішоходів;
Словацька Республіка:
"Ужгород" - 25 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів.
Угорщина:
"Тиса" - 25 л/а, 2 автобуси (пропуск пішоходів не здійснюється);
"Вилок" - 5 л/а, 0 пішоходів.
Румунія:
"Порубне" - 20 л/а, 0 пішоходів.
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