З України за добу виїхали майже 40 тисяч людей: які сьогодні черги на кордонах

З України за добу виїхали майже 40 тисяч людей: які сьогодні черги на кордонах

За добу 15 червня західні кордони України з ЄС та Молдовою перетнули понад 77 тисяч осіб та 19 тисяч транспортних засобів.

З України минулої доби виїхали майже 40 тисяч осіб. Понад 24 тисячі з них перетнули кордон з Польщею, решта вирушили до Словаччини, Угорщини, Румунії та Молдови.

Про це повідомили у Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби України.

До України за минулу добу прибули понад 37 тисяч осіб, майже 34 тисячі з них – українці.

Також за цей період було оформлено 151 вантажівка з гуманітарною допомогою.

Станом на 09:00 год. 16 червня черги на кордонах із сусідніми державами, на виїзд з України, утворились у таких пунктах пропуску:

Республіка Польща:

"Грушів" - 0 л/а, 3 автобусів, 0 пішоходів;

Словацька Республіка:

"Ужгород" - 25 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів.

Угорщина:

"Тиса" - 25 л/а, 2 автобуси (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Вилок" - 5 л/а, 0 пішоходів.

Румунія:

"Порубне" - 20 л/а, 0 пішоходів.

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