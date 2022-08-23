З України за добу виїхали майже 40 тисяч людей: які сьогодні черги на кордоні

Найбійльші черги на виїзд з України утворились на українсько-польському кордоні.

За добу 22 серпня західні кордони України з ЄС та Молдовою перетнули понад 84 тисячі осіб та більше 17 тисяч транспортних засобів.

Про це повідомили у Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби.



З України минулої доби виїхали 39 тисяч осіб. 24 тисячі з них перетнули кордон з Польщею, решта вирушили до інших країн ЄС та Молдови.



Водночас до України за минулу добу повернулись понад 45 тисяч осіб, 42 тисячі з них – українці.

За цей період було оформлено 84 вантажівки з гуманітарною допомогою.

За даними прикордонників, станом на 09:00 год. 23 серпня черги на кордонах із сусідніми державами, на виїзд з України, зафіксовано у таких пунктах пропуску:

Республіка Польща:

"Устилуг" - 100 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Угринів" - 140 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється лише на вихід з метою евакуації);

"Рава-Руська" - 0 л/а, 5 автобусів, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється лише на вихід з метою евакуації);

"Краківець" - 70 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Шегині" - 80 л/а, 0 автобусів, 50 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках);

Словацька Республіка:

"Ужгород" - 20 л/а, 3 автобусів, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється лише на вихід);

Угорщина:

"Тиса" - 20 л/а, 2 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Косино" - 10 л/а, 0 пішоходів (працює з 08 до 20 години);

"Лужанка" - 10 л/а, 0 пішоходів;

"Вилок" - 5 л/а, 0 пішоходів.

Румунія:

"Порубне" - 40 л/а, 0 автобуси, 0 пішоходів.

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