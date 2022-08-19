З України за добу виїхали майже 44 тисячі людей: на якому кордоні сьогодні найбільші черги

З України за минулу добу виїхала майже така сама кількість людей, яка і повернулася з-за кордону.

За добу 18 серпня західні кордони України з ЄС та Молдовою перетнули понад 87 тисяч осіб та більше 19 тисяч транспортних засобів.

Про це повідомили у Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби.

З України минулої доби виїхали майже 44 тисячі осіб. 25 тисяч з них перетнули кордон з Польщею, решта вирушили до інших країн ЄС та Молдови.

Водночас до України за минулу добу прибули понад 43 тисячі осіб, майже 40 тисяч з них – громадяни України.

За цей період було оформлено 77 вантажівок з гуманітарною допомогою.

Станом на 09:00 год. 19 серпня черги на кордонах із сусідніми державами, на виїзд з України, зафіксовано у таких пунктах пропуску:

Республіка Польща:

"Рава-Руська" - 0 л/а, 6 автобусів, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється лише на вихід з метою евакуації);

"Краківець" - 20 л/а, 3 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Шегині" - 0 л/а, 5 автобуси, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках);

Словацька Республіка:

"Ужгород" - 40 л/а, 0 автобус, 6 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється лише на вихід);

Угорщина:

"Тиса" - 20 л/а, 6 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Косино" - 10 л/а, 0 пішоходів (працює з 08 до 20 години);

"Лужанка" - 10 л/а, 0 пішоходів;

"Вилок" - 15 л/а, 0 пішоходів.

Румунія:

"Порубне" - 30 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів.

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