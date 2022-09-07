З України за добу виїхало понад 35 тисяч осіб: які сьогодні черги на кордонах

З України минулої доби виїхало понад 35 тисяч осіб, водночас повернулися з-за кордону майже 36 тисяч.

За добу 6 вересня західні кордони України з ЄС та Молдовою перетнули 71 тисяча осіб та майже 17 тисяч транспортних засобів.

Про це повідомили у Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби.

З України минулої доби виїхало понад 35 тисяч осіб. Майже 21 тисяча з них перетнули кордон з Польщею, решта вирушили до інших країн ЄС та Молдови.

До України за минулу добу прибуло майже 36 тисяч осіб, понад 32 тисячі з них – громадяни України.

За даними прикордонників, станом на 09:00 7 вересня черги на кордонах із сусідніми державами, на виїзд з України, зафіксовано у таких пунктах пропуску:

Республіка Польща:

"Устилуг" - 10 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Рава-Руська" - 0 л/а, 3 автобуси, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється лише на вихід з метою евакуації);

"Грушів" - 0 л/а, 6 автобусів, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється лише на вихід з метою евакуації);

"Шегині" - 0 л/а, 1 автобус, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках).

Словацька Республіка:

"Ужгород" - 0 л/а, 1 автобус, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється лише на вихід).

Угорщина:

"Тиса" - 10 л/а, 1 автобус; (пропуск пішоходів не здійснюється).

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