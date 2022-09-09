З України за добу виїхали понад 37 тисяч осіб: які сьогодні черги на кордонах

За добу 8 вересня західні кордони України з ЄС та Молдовою перетнули 72 тисячі осіб та понад 17 тисяч транспортних засобів.

Про це повідомили в Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби.

З України минулої доби виїхали понад 37 тисяч осіб. 23 тисячі з них перетнули кордон з Польщею, решта вирушили до інших країн ЄС та Молдови.

Водночас до України повернулися 34 тисячі осіб, майже 31 тисяча з них – громадяни України.

За цей період було оформлено 90 вантажівок з гуманітарною допомогою.

За даними прикордонників, станом на 12:00 9 вересня черги на кордонах із сусідніми державами, на виїзд з України, зафіксовано у таких пунктах пропуску:

Республіка Польща:

"Устилуг" - 50 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Угринів" - 130 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється лише на вихід з метою евакуації);

"Краківець" - 20 л/а, 2 автобуси; (пропуск пішоходів не здійснюється).

Словацька Республіка:

"Ужгород" - 10 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється лише на вихід).

Угорщина:

"Тиса" - 10 л/а, 0 автобусів; (пропуск пішоходів не здійснюється).

Нагадаємо, на пункті пропуску "Ягодин" триває транспортний колапс для водіїв вантажівок.

Затори по 50 км та страйк перевізників - що відбувається на КПП "Ягодин"

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