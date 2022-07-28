З України за добу виїхали понад 38 тисяч осіб: на яких західних кордонах сьогодні найбільші черги

За добу 27 липня західні кордони України з ЄС та Молдовою перетнули понад 75 тисяч осіб та більше 17 тисяч транспортних засобів.

Про це повідомили у Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби.

З України минулої доби виїхали понад 38 тисяч осіб. 22 тисячі з них перетнули кордон до Польщі, решта вирушили до інших країн ЄС та Молдови.

Водночас за минулу добу з-за кордону прибули 37 тисяч осіб, понад 31 тисяча з них – громадяни України.

За цей період було оформлено 71 вантажівку з гуманітарною допомогою.

Станом на 09:00 год. 28 липня черги на кордонах із сусідніми державами, на виїзд з України, зафіксовано у таких пунктах пропуску:

Республіка Польща:

"Угринів" - 15 л/а, 2 автобуси, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється лише на вихід з метою евакуації);

"Рава-Руська" - 30 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється лише на вихід з метою евакуації);

"Грушів" - 40 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється лише на вихід з метою евакуації);

"Краківець" - пропуск легкових авто і автобусів на виїзд тимчасово не здійснюється; пропуск пішоходів не здійснюється;

"Шегині" - 70 л/а, 3 автобуси, 70 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках).

Словацька Республіка:

"Малий Березний" - 5 л/а, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках);

"Ужгород" - 10 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється лише на вихід).

Угорщина:

"Тиса" - 15 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Косино" - 0 л/а, 0 пішоходів (працює з 08 до 20 години);

"Лужанка" - 10 л/а, 0 пішоходів;

"Вилок" - 10 л/а, 0 пішоходів.

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