З України за добу виїхали понад 39 тисяч людей: які сьогодні черги і ситуація на кордоні

З України за добу виїхали на 1 тисячу людей більше, аніж повернулись з-за кордону.

За добу 13 липня західні кордони України з ЄС та Молдовою перетнули понад 77 тисяч осіб та 18 тисяч транспортних засобів.

Про це повідомили у Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби.

З України минулої доби виїхали понад 39 тисяч осіб. 21 тисяча з них перетнули кордон з Польщею, решта вирушили до інших країн ЄС та Молдови.

Водночас до України повернулись 38 тисяч осіб, майже 35 тисяч з них – українці.

За це період було оформлено 75 вантажівок з гуманітарною допомогою.

Станом на 09:00 год. 14 липня черги на кордонах із сусідніми державами, на виїзд з України, зафіксовано у таких пунктах пропуску:

Республіка Польща:

«Устилуг» - 25 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);

«Угринів» - 25 л/а, 2 автобуси, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється лише на вихід);

«Рава-Руська» - 40 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється лише на вихід);

«Грушів» - 0 л/а, 6 автобусів, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється лише на вихід);

«Шегині» - 40 л/а, 8 автобусів, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках).

Словацька Республіка:

«Малий Березний» - 20 л/а, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках);

«Ужгород» - 10 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється лише на вихід).

Угорщина:

«Тиса» - 20 л/а, 2 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);

«Лужанка» - 10 л/а, 0 пішоходів;

«Вилок» - 5 л/а, 0 пішоходів.

Румунія:

«Порубне» - 20 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів.

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