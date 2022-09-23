З України за добу виїхало понад 40 тисяч осіб: які сьогодні черги на кордонах

Прикордонники розповіли, яка ситуацію була на кордоні минулої доби і на яких пунктах пропуску сьогодні найбільші черги.

За добу 22 вересня західні кордони України з ЄС та Молдовою перетнули 77 тисяч осіб та 19 тисяч транспортних засобів.

Про це повідомили в Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби.

З України минулої доби виїхали понад 40 тисяч осіб. 24 тисячі з них перетнули кордон з Польщею, решта вирушили до інших країн ЄС та Молдови.

Водночас повернулись з-за кордону 38 тисяч осіб, майже 31 тисяча з них – громадяни України.

За цей період було оформлено 71 вантажівку з гуманітарною допомогою.

За даними прикордонників, станом на 12:00 год. 23 вересня черги на кордонах із сусідніми державами, на виїзд з України, зафіксовано в таких пунктах пропуску:

Республіка Польща:

"Устилуг" - 50 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Угринів" - 50 л/а, 0 автобус, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється лише на вихід з метою евакуації);

"Рава-Руська" - 10 л/а, 3 автобуса, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється лише на вихід з метою евакуації);

"Грушів" - 10 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється лише на вихід з метою евакуації);

"Краківець" - 60 л/а, 0 автобусів; (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Шегині" - 40 л/а, 0 автобусів, 80 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках).

Словацька Республіка:

"Ужгород" - 30 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється).

Угорщина:

"Тиса" - 10 л/а, 0 автобусів; (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Лужанка" - 5 л/а, 0 пішоходів.

Республіка Молдова:

"Мамалига" - 20 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів.

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