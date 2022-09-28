З України за добу виїхало понад 30 тисяч осіб: які сьогодні черги на кордонах

Прикордонники розповіли, яка ситуація була на кордоні минулої доби і на яких пунктах пропуску сьогодні утворились черги.

За добу 27 вересня західні кордони України з ЄС та Молдовою перетнули 60 тисяч осіб та 16 тисяч транспортних засобів.

Про це повідомили в Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби.

З України минулої доби виїхали понад 30 тисяч осіб. Майже 17 тисяч з них перетнули кордон з Польщею, решта вирушили до інших країн ЄС та Молдови.

Водночас з-за кордону повернулися 29 тисяч осіб, понад 26 тисяч з них – громадяни України.

За цей час було оформлено 63 вантажівки з гуманітарною допомогою.

За даними прикордонників, станом на 09:00 год. 28 вересня черги на кордонах із сусідніми державами, на виїзд з України, зафіксовано в таких пунктах пропуску:

Республіка Польща:

"Устилуг" -80 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Угринів" - 50 л/а, 4 автобуса, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється лише на вихід з метою евакуації);

"Рава-Руська" - 20 л/а, 3 автобусів, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється лише на вихід з метою евакуації);

"Краківець" - 60 л/а, 5 автобуса; (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Шегині" - 50 л/а, 3 автобусів, 50 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках).

Словацька Республіка:

"Ужгород" - 15 л/а, 1 автобус (пропуск пішоходів не здійснюється).

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