З України за добу виїхало ще 134 тисячі людей: у ДПСУ повідомили, на яких пунктах пропуску немає черг

З України за добу виїхало ще 134 тисячі людей: у ДПСУ повідомили, на яких пунктах пропуску немає черг

Українці також активно повертаються додому, щоб захищати свою Батьківщину від загарбника.

За минулу добу, 6 березня, державний кордон України на західній ділянці перетнули майже 134 тисячі осіб та понад 16 тисяч авто. Утім, українці не лише їдуть за кордон, а й повертаються. Так, за вчора до України в'їхало 13 тисяч наших співгромадян.

Про це інформує ДПСУ.

Як зазначається, минулої доби на виїзд з України прослідувало понад 117 тисяч осіб. Більшість подорожуючих - 84 тисячі людей – для виїзду обрали пукти пропуску на польській ділянці. У результаті цього відбулося значне накопичення людей і автомобілів.

facebook.com/DPSUkraine

У зв'язку з цим громадян, які хочуть потрапити до ЄС, просять обирати й інші пункти пропуску, які менш завантажені.

"До ЄС можна потрапити не лише через українсько-польський кордон! На кордоні з Угорщиною, Словаччиною, Румунією, а також з Молдовою пункти пропуску майже порожні або завантажені мінімально. Радимо перевіряти їхню завантаженість на сторінці Західне регіональне управління Держприкордонслужби України-Західний кордон. Оновлена інформація подається щотри години", - сказано в повідомленні.

facebook.com/DPSUkraine

Кірм того, минулої доби до України повернулися 16,5 тисяч осіб, з яких близько 13 тисяч – громадяни України.

У ДПСУ нагадали, що усі пункти пропуску західному кордоні працюють у цілодобовому режимі. Прикордонники та митники продовжують оформлювати гуманітарну допомогу для українського населення та наших захисників.

"Просимо усіх громадян на кордоні дотримуватися правопорядку, черговості та норм моралі під час перетину кордону і не пропонувати прикордонникам хабарі за позачерговий або незаконний перетин кордону", - йдеться в заяві.