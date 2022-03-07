З України за добу виїхало ще 134 тисячі людей: у ДПСУ повідомили, на яких пунктах пропуску немає черг

Українці також активно повертаються додому, щоб захищати свою Батьківщину від загарбника.
За минулу добу, 6 березня, державний кордон України на західній ділянці перетнули майже 134 тисячі осіб та понад 16 тисяч авто. Утім, українці не лише їдуть за кордон, а й повертаються. Так, за вчора до України в'їхало 13 тисяч наших співгромадян.
Про це інформує ДПСУ.
Як зазначається, минулої доби на виїзд з України прослідувало понад 117 тисяч осіб. Більшість подорожуючих - 84 тисячі людей – для виїзду обрали пукти пропуску на польській ділянці. У результаті цього відбулося значне накопичення людей і автомобілів.
У зв'язку з цим громадян, які хочуть потрапити до ЄС, просять обирати й інші пункти пропуску, які менш завантажені.
"До ЄС можна потрапити не лише через українсько-польський кордон! На кордоні з Угорщиною, Словаччиною, Румунією, а також з Молдовою пункти пропуску майже порожні або завантажені мінімально. Радимо перевіряти їхню завантаженість на сторінці Західне регіональне управління Держприкордонслужби України-Західний кордон. Оновлена інформація подається щотри години", - сказано в повідомленні.
Кірм того, минулої доби до України повернулися 16,5 тисяч осіб, з яких близько 13 тисяч – громадяни України.
У ДПСУ нагадали, що усі пункти пропуску західному кордоні працюють у цілодобовому режимі. Прикордонники та митники продовжують оформлювати гуманітарну допомогу для українського населення та наших захисників.
"Просимо усіх громадян на кордоні дотримуватися правопорядку, черговості та норм моралі під час перетину кордону і не пропонувати прикордонникам хабарі за позачерговий або незаконний перетин кордону", - йдеться в заяві.