З українських магазинів зникнуть безкоштовні одноразові пакети

Від 10 грудня забороняється використовувати у всіх сферах обслуговування пластикові пакети.
Від 10 грудня в Україні розпочинається перший етап відмови від пластикових пакетів.
Про це розповіли у Сніданку з 1+1.
В межах проєкту запроваджується заборона на використання "майочок"в усіх сферах обслуговування. Щоб скористатися пакетиком, тепер за нього доведеться платити. Так, за пакет без ручок доведеться викласти 2 грн, а пакетик з ручками обійдеться у 2,5 грн.
До слова, голосування за відповідний проєкт постанови в уряді заплановано на 24 листопада.
Нагадаємо, 1 червня 2021 року Верховна Рада заборонила використання пластикових пакетів на території України. Слід зауважити, що закон запрацює за пів року від дня набрання чинності. Штрафи за покарання - можуть призначати за дев'ять місяців після публікації. Розповсюдження може обернутися штрафом від 1,7 тис. грн до 3,4 тис. грн. Повторне порушення - від 3,4 тис. грн до 8,5 тис. грн.