З українських магазинів зникнуть безкоштовні одноразові пакети

Від 10 грудня забороняється використовувати у всіх сферах обслуговування пластикові пакети.

Від 10 грудня в Україні розпочинається перший етап відмови від пластикових пакетів.

Про це розповіли у Сніданку з 1+1.

Також читайте Безкоштовних одноразових пакетів більше не буде: чому вони стануть платними і скільки коштуватимуть

В межах проєкту запроваджується заборона на використання "майочок"в усіх сферах обслуговування. Щоб скористатися пакетиком, тепер за нього доведеться платити. Так, за пакет без ручок доведеться викласти 2 грн, а пакетик з ручками обійдеться у 2,5 грн.

До слова, голосування за відповідний проєкт постанови в уряді заплановано на 24 листопада.

Нагадаємо, 1 червня 2021 року Верховна Рада заборонила використання пластикових пакетів на території України. Слід зауважити, що закон запрацює за пів року від дня набрання чинності. Штрафи за покарання - можуть призначати за дев'ять місяців після публікації. Розповсюдження може обернутися штрафом від 1,7 тис. грн до 3,4 тис. грн. Повторне порушення - від 3,4 тис. грн до 8,5 тис. грн.