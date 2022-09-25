З українських портів вийшли ще сім суден із агропродукцією

Сьогодні, 25 вересня з українських портів вийшли "зерновим коридором" ще сім суден.

Про це повідомило Міністерство інфраструктури.

"В рамках реалізації "зернової ініціативи", з портів "Одес"», "Чорноморськ" та "Південний" вийшло 7 суден з 146,2 тис. тонн агропродукції для країн Африки, Азії та Європи. Від причалів Одеського порту відійшли MOONLIGHT, CHIOS FREEDOM. З порту "Чорноморськ" балкери - HERMES, BLUE STAR, SUPER MARTINELLI. З порту «Південний» - ATA 2, ASPASIA LUCK", - йдеться у повідомленні.

Від моменту виходу першого судна з українським продовольством враховуючи сьогоднішні судна, Україна експортувала вже 4,85 млн тонн агропродукції. Всього з українських портів вийшло 218 суден з агропродукцією, яка була направлена до країн Азії, Європи та Африки.

Нагадаємо, на Сумщині росіяни накрили обстрілом ферму – загинула сотня свиней та кінь.

Читайте також: