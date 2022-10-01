З українських портів вийшли одразу 11 суден із агропродукцією

Агропродукцію доставлять для країн Африки, Азії та Європи.
У суботу, 1 жовтня, в рамках реалізації "зернової ініціативи" з морських портів "Одеса", "Чорноморськ" та "Південний" вийшли 11 суден.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства інфраструктури.
Судна досталять 217,6 тис. тонн агропродукції для країн Африки, Азії та Європи.
Зокрема з Одеського порту вийшли балкери QUEEN LILA з 29 тис. тонн ячменю до Лівії, а також STELLINA, INANDI та SAM.
З порту Чорноморська вийшли FORTUNE EXPRESS, PS DREAM, LILA II, BARON, а з порту "Південний" - LADY DIVINA, AHMED CAN, IASOS.
Від моменту виходу першого судна з українським продовольством, враховуючи сьогоднішні судна, експортовано 5,7 млн тонн агропродукції.
Всього з українських портів вийшли 252 судна з агропродукцією, яка була направлена до країн Азії, Європи та Африки.
Нагадаємо, у Мінагрополітики заявили, що гарантувати продовження угоди про експорт українського зерна наразі не можна.
Читайте також:
- РФ хоче зірвати зернову ініціативу: Зеленський розповів про експорт продовольства
- Світові запаси зерна впали до мінімуму через посуху та війну в Україні - Reuters
- Світовий голод став новою зброєю Путіна у війні: люди не зможуть дозволити собі продукти