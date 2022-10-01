З українських портів вийшли одразу 11 суден із агропродукцією

Агропродукцію доставлять для країн Африки, Азії та Європи.

У суботу, 1 жовтня, в рамках реалізації "зернової ініціативи" з морських портів "Одеса", "Чорноморськ" та "Південний" вийшли 11 суден.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства інфраструктури.

Судна досталять 217,6 тис. тонн агропродукції для країн Африки, Азії та Європи.

Зокрема з Одеського порту вийшли балкери QUEEN LILA з 29 тис. тонн ячменю до Лівії, а також STELLINA, INANDI та SAM.

З порту Чорноморська вийшли FORTUNE EXPRESS, PS DREAM, LILA II, BARON, а з порту "Південний" - LADY DIVINA, AHMED CAN, IASOS.

Від моменту виходу першого судна з українським продовольством, враховуючи сьогоднішні судна, експортовано 5,7 млн тонн агропродукції.

Всього з українських портів вийшли 252 судна з агропродукцією, яка була направлена до країн Азії, Європи та Африки.

Нагадаємо, у Мінагрополітики заявили, що гарантувати продовження угоди про експорт українського зерна наразі не можна.

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