З українського порту до Туреччини та Південної Кореї вирушили 2 судна з зерном

З порту Чорноморська вирушили двав судна з українським зерном.

Його планують доправити до Туреччини та Південної Кореї.

Про це повідомляє "Суспільне" з посиланням на Адміністрацію морських портів України.

З порту "Чорноморськ" вийшло 2 судна з 70 тис. тонн продовольства. Судно RAHMI YAGGI доставить 5300 тонн до Туреччини, балкер OCEAN LION — 65 тис. тонн до Південної Кореї.

З морських портів України за останніх 9 днів вийшло 12 суден. Вони вивезли більше 370 тис. тонн агропродукції до 7 країн світу. Одне судно зайшло до порту Чорноморськ під навантаження.

Нагадаємо, що за добу ЗСУ ліквідували ще 300 окупантів, збили гелікоптер та три крилаті ракети

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