З України намагалися вивезти старовинні листи з Гітлером — деталі (фото)
У дорожній валізі 53-річної киянки митники виявили запечатаний конверт із листівками 1930-х років. Експерт має визначити, чи становлять вони історико-культурну цінність.
На Закарпатті митники вилучили у жительки Києва п’ять старовинних листівок 1930-х років з Адольфом Гітлером. Жінка намагалася перевезти їх потягом «Чоп — Прага».
Про це повідомила Закарпатська митниця.
Під час митного контролю ручної поклажі 53-річної киянки працівники митниці виявили у дорожній валізі запечатаний конверт із п’ятьма старовинними листівками. За інформацією митників, листівки датовані 1930-ми роками та можуть мати ознаки культурної, історичної або антикварної цінності.
У митниці нагадали, що відповідно до чинного законодавства вивезення за межі України друкованих видань, виданих до 1945 року, можливе лише за наявності спеціального Свідоцтва на право вивезення культурних цінностей з митної території України. Жінка такого документа не мала, а також не внесла листівки до митної декларації та не повідомила про них усно під час контролю.
Через недекларування предметів, на які поширюються обмеження щодо вивезення за кордон, стосовно жінки склали протокол про порушення митних правил за ч. 3 ст. 471 Митного кодексу України.
«Наразі листівки вилучено, їх можливу історико-культурну цінність визначить спеціаліст-експерт», — йдеться в повідомленні.
