З України виїжджає більше людей, ніж повертається: експерт назвав причини

Кордон / © ТСН

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Кількість українських громадян, які залишаються за кордоном, у 2024 році знову почала зростати. заявив, що за останній рік показник виріс на пів мільйона — з 5,9 млн до 6,4 млн осіб.

Про це розповів соціолог Володимир Паніотто в ефірі «Київ24».

За словами Паніотто, на березень 2023 року, за даними Управління Верховного комісара ООН у справах біженців, за кордоном перебувало близько 8 мільйонів українців. Водночас частина демографів, зокрема Елла Лібанова, вважає ці дані завищеними.

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«Після цього кількість справді почала зменшуватись. 2024 року вона знизилась до приблизно 6 мільйонів, а на травень була 5,9 мільйона — це мінімальний показник за останні роки», — пояснив соціолог.

Однак уже після травня тенденція знову змінилась: у листопаді 2024 року цифра сягнула 6,2 мільйона, а на середину 2025 року — 6,4 мільйона осіб.

За оцінками експерта, щороку з України виїжджає вдвічі або навіть утричі більше людей, ніж повертається додому. Наприклад, за перше півріччя 2024 року країну залишили приблизно 250 тисяч осіб, тоді як повернулися лише 100 тисяч.

Це свідчить про те, що Україна досі втрачає населення внаслідок еміграції — і це вже не лише тимчасове переміщення у зв’язку з війною, а частково постійне переселення за кордон.

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На думку Паніотто, фактори, які стримують українців від повернення, — це не лише безпекова ситуація, а й економічна нестабільність, проблеми з працевлаштуванням, житлом, а також невпевненість у майбутньому.

Нагадаємо, українців у Британії можуть змусити повертатися додому. Уряд Британії досі не запропонував шляху до постійного проживання у країні, а термін дії їхніх віз добігає кінця.