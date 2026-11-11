З України запускають новий потяг до Польщі: які міста він з’єднає

Потяг / © Укрзалізниця

Реклама

В Україні запускають новий міжнародний маршрут № 123/124 Київ — Холм, який уперше дасть змогу мешканцям Житомира та Луцька дістатися до Польщі без пересадок на кордоні.

Про це повідомила пресслужба «Укрзалізниці».

Реклама

Новий поїзд курсуватиме через день. Із Києва рейс вирушатиме по парних числах о 18:48, роблячи зупинку в Житомирі о 21:38 та в Луцьку о 04:22.

Реклама

До кінцевої станції Холм поїзд прибуватиме о 10:47. На польській станції для пасажирів організували зручні пересадки на поїзди до Варшави, Любліна та Познані.

У зворотному напрямку з Холма поїзд відправлятиметься по непарних числах о 17:15. Зупинки в регіональних центрах передбачені о 01:00 в Луцьку та о 08:20 у Житомирі, а прибуття до Києва заплановане на 11:15.

«Завдяки зручному графіку поїзд буде корисним і для подорожей Україною — між обласними центрами», — запевнили в «Укрзалізниці».

Перший рейс за оновленим маршрутом вирушить 28 листопада.

Реклама

Нагадаємо, до 165-річчя української залізниці «Укрзалізниця» оголосила про новий флагманський поїзд № 51/52 «Ярослав Мудрий», який сполучатиме Київ із польським Перемишлем. Там пасажири зможуть пересісти на поїзди до Варшави, Вроцлава, Праги та Берліна.

Новини партнерів

Новини партнерів