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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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129
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З Ужгородського ТЦК чоловіка госпіталізували з травмою голови: що сталося (відео)

У ТЦК запевняють, що жодного фізичного чи психологічного тиску на військовозобов’язаного не чинилося.

Автор публікації
Фото автора: Богдан Скаврон Богдан Скаврон
Мобілізація в Україні

Мобілізація в Україні / © ТСН.ua

Після відвідин Ужгородського районного ТЦК та СП чоловік опинився в лікарні з травмою голови.

У пресслужбі Закарпатського ОТЦК та СП пояснили, що військовозобов’язаному, який перебував на території Ужгородського РТЦК та СП з метою уточнення його військово-облікових даних та встановлення його придатності до військової служби, раптово стало зле і він впав на підлогу.

Цей момент зафіксували камери спостереження.

«Військовослужбовці РТЦК та СП негайно викликали бригаду екстреної медичної допомоги, яка оперативно прибула на місце. Після надання первинної допомоги чоловік самостійно вийшов з приміщення у супроводі медиків та був доставлений до медичного закладу», — йдеться у повідомленні.

У ТЦК запевняють, що жодного фізичного чи психологічного тиску на військовозобов’язаного не чинилося.

Нагадаємо, у місті Луцьку у приміщенні Волинського обласного ТЦК мобілізований напав з ножем на військовослужбовця.

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