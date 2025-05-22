З Ужгородського ТЦК чоловіка госпіталізували з травмою голови: що сталося (відео)

Мобілізація в Україні / © ТСН.ua

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Після відвідин Ужгородського районного ТЦК та СП чоловік опинився в лікарні з травмою голови.

У пресслужбі Закарпатського ОТЦК та СП пояснили, що військовозобов’язаному, який перебував на території Ужгородського РТЦК та СП з метою уточнення його військово-облікових даних та встановлення його придатності до військової служби, раптово стало зле і він впав на підлогу.

Цей момент зафіксували камери спостереження.

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«Військовослужбовці РТЦК та СП негайно викликали бригаду екстреної медичної допомоги, яка оперативно прибула на місце. Після надання первинної допомоги чоловік самостійно вийшов з приміщення у супроводі медиків та був доставлений до медичного закладу», — йдеться у повідомленні.

Дата публікації 22:17, 22.05.25 Кількість переглядів 5 В Ужгородському ТЦК чоловікові раптово стало зле

У ТЦК запевняють, що жодного фізичного чи психологічного тиску на військовозобов’язаного не чинилося.

Нагадаємо, у місті Луцьку у приміщенні Волинського обласного ТЦК мобілізований напав з ножем на військовослужбовця.