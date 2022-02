З вірою у завтрашній день. ТОВ "Лімітлесс Текнолоджи Консалтантс" номіновано на статус "КОМПАНІЯ РОКУ 2021"

Нагорода не дається просто так. Їй передує наполеглива повсякденна кропітка праця з повною віддачею цілого колективу однодумців.

Одна з головних умов успіху організації – йти в ногу з часом і завжди вдосконалюватися. Саме такий вектор розвитку забезпечує той результат, яким підприємство може пишатися.

Історія створення компанії-номінанта розпочинається з 2016 року – саме в той час у засновників з’явилася ідея про створення власного бізнесу Міжнародного рівня. Синхронне поєднання знань, умінь і навичок професіоналів з різних галузей: бізнес-аналізу, інформаційних технологій та банківської справи – вміло перетворили ідею в успішне починання. І вже в 2018 році було зареєстровано ТОВ "Лімітлесс Текнолоджи Консалтантс".

З часу створення організація стала партнером однієї з найбільших CRM-компаній у світі – Terrasoft, нині відомої як Creatio. Здобувши досвід у розробці CRM-систем, а також вивчивши ринок Business Process Outsourcing, підприємство, створивши власний BPO, почало надавати послуги аутсорсингу міжнародним бізнес-компаніям Європи та Північної Америки.

За роки роботи, вони змогли продемонструвати свій потенціал і створити той самий фундамент, що дозволяє сьогодні впевнено заявляти постійним і потенціальним клієнтам про власний професіоналізм. Чотири роки поспіль, 2018 – 2021 рр., команда отримує відзнаку Top B2B Companies Globally, а також інші нагороди: Top IT Services in Ukraine for 2019, Top Fastest Growing Telemarketing Company 2020, Top BPO Services Company, Top Voice Services for 2021. Все це є безумовним свідченням того, що компанія відкрита до змін, обирає правильну стратегію розвитку та вміло пристосовується до нових викликів.

Місце під Сонцем в конкурентній боротьбі вибороти непросто. Тим важливішим є чергове визнання компанії, яка нині працює не тільки на сьогодення, а й на наше майбутнє.

На основі проведеного фінансово-економічного та експертного аналізу Всеукраїнським галузево-аналітичним центром ТОВ "Лімітлесс Текнолоджи Консалтантс" рекомендовано до співпраці та увійшло до Реєстру "Надійних та інвестиційно-привабливих підприємств". Експертний аналіз проведено по м. Київ, згідно КВЕД: 82.20 "Діяльність телефонних центрів".

Асоціація економічного співробітництва і розвитку підприємництва, відмітивши безумовне лідерство компанії "Лімітлесс Текнолоджи Консалтантс" у своїй галузі, глибоке розуміння потреб ринку, позитивну динаміку розвитку підприємства, стабільність і надійність її репутації, представила організацію до номінації "Компанія року 2021". Ця відзнака підтверджує надійність і пріоритетність послуг підприємства серед конкурентів та престижність роботодавця.

"Ваше бачення – наше рішення" - не просто девіз компанії, а на сьогоднішній день – це одна з формул успіху адміністрації та колективу організації.

Сьогодні компанія "Limitless Technology Consultants" LLC спеціалізується на наданні послуг з технічної підтримки та відділів продажів індустрії SaaS, аналізу та створення бізнес- процесів іноземним замовникам, як з існуючими процесами в сфері телемаркетингу, реклами, технічної підтримки так і новачкам, які ще не мають сталих процесів, але конче їх потребують.

Простота, якість в наданні послуг та їх зручність, висока ефективність і розуміння клієнтів та їх потреб – все це показує переваги підприємства серед конкурентів.

Нагородою "КОМПАНІЯ РОКУ 2021" компанія зобов’язана в першу чергу своїм клієнтам. Дякуємо за ваш вибір та довіру! Ми удосконалюємось для Вас!